Immigrazione irregolare | rimpatriati 2 stranieri con precedenti per droga

Il 6 maggio, la Polizia di Stato e l'Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno hanno portato a termine il rimpatrio di due cittadini marocchini irregolari. Entrambi avevano precedenti legati a reati di droga. L'operazione ha coinvolto personale specializzato e si è svolta senza incidenti. I due stranieri sono stati trasferiti presso un centro di espulsione, in esecuzione di un provvedimento di rimpatrio.

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In azione, il 6 maggio, la Polizia di Stato, con il personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, per eseguire il rimpatrio di due cittadini marocchini irregolari sul territorio nazionale. I due sono stati accompagnati presso l'aeroporto internazionale di Roma Fiumicino e.🔗 Leggi su Salernotoday.it IMMIGRAZIONE: ESPULSI 12 STRANIERI DA INIZIO ANNO | 22/01/2026 Notizie correlate Immigrazione irregolare: rimpatriati un ivoriano e uno srilankese, i controlli della PoliziaProseguono senza sosta le attività della Polizia di Stato per il rimpatrio di cittadini extracomunitari irregolari. Leggi anche: Contrasto all’immigrazione irregolare: espulsi due cittadini stranieri Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Immigrazione irregolare: rimpatriati 2 stranieri con precedenti per droga; Espulsioni e revoche: 27 rimpatriati, 327 permessi annullati. Immigrazione irregolare, tre provvedimenti di rimpatrio a BergamoPOLIZIA DI STATO. Un rimpatrio eseguito e due accompagnamenti al Cpr a Bergamo: coinvolti un cittadino moldavo, un egiziano e un tunisino con precedenti per droga e contrabbando Prosegue l’attività ... ecodibergamo.it Ancona, contrasto all'immigrazione irregolare: dopo la lite con sfregio al parco, raffica di controlli e due rimpatriRaffica di controlli dopo la lite con sfregio al parco. Contrasto all'immigrazione irregolare: la Polizia di Stato effettua controlli sulle dichiarazioni di ospitalità ed esegue due rimpatri. corriereadriatico.it Gabrielli: "Governo Meloni è riuscito a contrastare l'immigrazione irregolare I numeri ci consegnano una realtà diversa". #piazzapulita facebook Gabrielli: "Governo Meloni è riuscito a contrastare l'immigrazione irregolare I numeri ci consegnano una realtà diversa". #piazzapulita x.com