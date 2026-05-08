Immigrazione irregolare | rimpatriati 2 stranieri con precedenti per droga

Da salernotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 maggio, la Polizia di Stato e l'Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno hanno portato a termine il rimpatrio di due cittadini marocchini irregolari. Entrambi avevano precedenti legati a reati di droga. L'operazione ha coinvolto personale specializzato e si è svolta senza incidenti. I due stranieri sono stati trasferiti presso un centro di espulsione, in esecuzione di un provvedimento di rimpatrio.

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In azione, il 6 maggio, la Polizia di Stato, con il personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, per eseguire il rimpatrio di due cittadini marocchini irregolari sul territorio nazionale. I due sono stati accompagnati presso l'aeroporto internazionale di Roma Fiumicino e.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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