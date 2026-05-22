Fenomeno delle rapine a Napoli Nord | presi in tre un arresto e due denunciati
Nella zona a nord di Napoli, le forze dell’ordine hanno fermato un uomo di 28 anni di Arzano e denunciato altri due uomini di 34 e 33 anni. Le operazioni sono state condotte per contrastare le rapine che colpiscono le attività commerciali locali. Durante le attività di controllo, sono stati effettuati gli arresti e le denunce, senza ulteriori dettagli sui reati specifici o sui precedenti degli uomini coinvolti. La situazione rimane sotto osservazione, con interventi mirati nelle zone interessate.
Un 28enne di Arzano è stato arrestato e altri due uomini, di 34 e 33 anni, sono stati denunciati dai carabinieri nell’ambito dei controlli contro le rapine ai danni delle attività commerciali nella zona a nord di Napoli.L’operazione è scattata all’alba a Casoria, dove i militari del nucleo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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