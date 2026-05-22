Fenomeno delle rapine a Napoli Nord | presi in tre un arresto e due denunciati

Nella zona a nord di Napoli, le forze dell’ordine hanno fermato un uomo di 28 anni di Arzano e denunciato altri due uomini di 34 e 33 anni. Le operazioni sono state condotte per contrastare le rapine che colpiscono le attività commerciali locali. Durante le attività di controllo, sono stati effettuati gli arresti e le denunce, senza ulteriori dettagli sui reati specifici o sui precedenti degli uomini coinvolti. La situazione rimane sotto osservazione, con interventi mirati nelle zone interessate.

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Un 28enne di Arzano è stato arrestato e altri due uomini, di 34 e 33 anni, sono stati denunciati dai carabinieri nell’ambito dei controlli contro le rapine ai danni delle attività commerciali nella zona a nord di Napoli.L’operazione è scattata all’alba a Casoria, dove i militari del nucleo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rapina a Napoli, la testimonianza di una delle vittime del furto alla Credit Agricole Sullo stesso argomento Como, gioco delle tre carte sul lungolago: due denunciatiComo, 30 marzo 2026 – Grazie alle notevoli abilità manuali, simulavano facili vincite al gioco delle tre carte sul lungolago di Como. Rossano, pedinamento e arresto: presi due ladri in flagranza? Punti chiave Come hanno fatto gli agenti a individuare i ladri nei vicoli? Cosa hanno trovato gli investigatori all'interno dell'auto utilizzata... Casoria – Controlli mirati dei carabinieri contro il fenomeno delle rapine nell’area a nord di Napoli. #casoria #crime #rapinatori #cronacanapoli #napolieprovincia #social #ultimenotizie Leggi l'articolo completo Leggi la notizia : x.com Fenomeno rapine a Casoria: preso uno della banda, complici denunciatiCasoria – Controlli mirati dei carabinieri contro il fenomeno delle rapine nell’area a nord di Napoli. Nel corso di un’operazione condotta dal nucleo ... cronachedellacampania.it Rapine orologi di lusso in Spagna, 12 arresti a Napoli: vittime individuate in resort e beach clubAction day della polizia e della policia nacional spagnola: 12 arresti a Napoli in esecuzione di mandati di arresto europeo. Operazione congiunta contro rapinatori di orologi di pregio di origine napo ... napoli.repubblica.it