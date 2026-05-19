Due uomini sono stati arrestati a Rossano dopo essere stati sorpresi in flagrante mentre tentavano di rubare in un'area urbana. Gli agenti, passando nei vicoli, hanno notato i sospetti che si aggiravano in modo sospetto e hanno deciso di seguirli. Durante il pedinamento, sono riusciti a fermarli e a bloccarli prima che potessero allontanarsi. All’interno dell’auto utilizzata per la fuga, sono stati trovati diversi oggetti da scasso e altri strumenti utilizzati per il furto.

? Punti chiave Come hanno fatto gli agenti a individuare i ladri nei vicoli?. Cosa hanno trovato gli investigatori all'interno dell'auto utilizzata per la fuga?. Perché uno dei due arrestati era già sotto sorveglianza speciale?. Quali decisioni ha preso il giudice per i due complici?.? In Breve Recuperati monili in oro e contanti nell'auto usata dai ladri a Rossano.. Tribunale di Castrovillari dispone arresti domiciliari per il soggetto già sotto sorveglianza.. Il secondo complice incensurato viene liberato dal giudice per le indagini preliminari.. Vulnerabilità abitazioni centro storico segnalata dai residenti dopo recenti rapine in case private. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rossano, pedinamento e arresto: presi due ladri in flagranza

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