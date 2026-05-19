Femminicidio Martina Carbonaro oggi al via il processo | tensione e insulti in aula

Oggi si apre davanti alla Corte di Assise il processo relativo all’omicidio di Martina Carbonaro, una ragazza di 14 anni uccisa il 26 maggio 2025 nell’abitato di Afragola. L’episodio ha provocato grande scalpore e tensioni tra le persone presenti in aula, con alcuni presenti che hanno rivolto insulti durante l’udienza. L’imputato è l’ex fidanzato della vittima, accusato di averla colpita all’interno di un edificio dismesso della città. L’udienza si svolge a circa un anno dall’evento.

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A quasi dodici mesi dall’omicidio che sconvolse Afragola, si apre oggi davanti alla Corte di Assise il processo per la morte di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 26 maggio 2025 dall’ex fidanzato Alessio Tucci all’interno di uno stabile abbandonato della città. L’udienza è iniziata alle 9.30 dinanzi alla seconda sezione, presieduta dal giudice Maurizio Conte. Le parti hanno presentato liste con circa trenta testimoni ciascuna: tra questi investigatori, consulenti tecnici e persone vicine ai due giovani. Tucci, oggi 19enne, è detenuto in carcere dove svolge attività lavorative e partecipa a laboratori teatrali. A rappresentarlo è l’avvocato Mario Mangazzo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Femminicidio Martina Carbonaro, oggi al via il processo: tensione e insulti in aula ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex: processo al via il 19 maggio. La madre:... Sullo stesso argomento Femminicidio Martina Carbonaro, al via il processo a Napoli tra insulti e minacceSi è tenuta davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli, quell'organo della giurisdizione ordinaria che si occupa di giudicare i... Ti taglio la testa.Tensione altissima in aula durante il processo per il #femminicidio di Martina Carbonaro:i parenti dell'accusato(uccise la fidanzata a sassate) minacciano i genitori della vittima. #Salvini Cosa facciamo a questo italianissimo animale omicida? x.com 'Ti taglio la testa', tensioni in aula al processo sul femminicio di Martina Carbonaro reddit Femminicidio di Martina Carbonaro, al via il processo a Napoli. Tensione in aulaÈ stata fissata per oggi, 19 maggio, davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli, la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a co ... tg24.sky.it Femminicidio Martina Carbonaro, al via il processo a Napoli tra insulti e minacceAlta tensione al processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dall’ex fidanzato Alessio Tucci. tgcom24.mediaset.it