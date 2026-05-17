Nelle qualificazioni maschili del Roland Garros 2026 sono iscritti otto giocatori italiani. Tra questi, ci sono Pellegrino e Cinà, che prenderanno parte alle sfide preliminari per accedere al tabellone principale. Le partite di qualificazione si svolgeranno in diverse giornate, con l’obiettivo di determinare i quattro qualificati che entreranno nel torneo principale. La competizione si svolge su campi in terra battuta e coinvolge giocatori provenienti da vari paesi.

Nelle qualificazioni maschili del Roland Garros 2026 ci saranno otto giocatori italiani. Un numero che aveva le chance di essere più ampio, ma ci sono state alcune defezioni nel corso degli ultimi giorni e, facendo i dovuti conti, si è arrivati a questo numero che, comunque, implica situazioni interessanti. Stefano Travaglia, il più in alto in ordine di tabellone, ha una strada potenzialmente buona fino al terzo turno, dove c’è l’olandese Jesper de Jong, il primo del seeding. Ma le cose più interessanti si vedono subito sotto di lui. Nel secondo spot, infatti, c’è Andrea Pellegrino, che dopo gli ottavi di Roma ha tutte le possibilità, nonostante giocatori sempre complessi da affrontare, di centrare la qualificazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Qualificazioni Roland Garros 2026: tabellone maschile. Otto azzurri al via tra cui Pellegrino e Cinà

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