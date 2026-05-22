L’estate si avvicina e i palinsesti di Mediaset stanno per essere rivisti. Federica Panicucci non sarà più alla guida di Mattino5, mentre Francesco Vecchi prenderà il suo posto a Rete4. Questi cambiamenti fanno parte delle modifiche che Mediaset ha annunciato per la programmazione estiva. Le nuove collocazioni dei programmi e i ruoli dei conduttori sono stati comunicati ai media, segnando un aggiornamento delle soluzioni televisive in vista della stagione calda.

L’estate televisiva è ormai alle porte e, come da tradizione, i palinsesti di Canale5 si preparano a cambiare pelle. Non si tratta però del solito low profile estivo fatto di repliche e film di terza, quarta visione perché le manovre per la stagione calda del 2026 raccontano una strategia Mediaset dinamica, coraggiosa e ricca di colpi di scena. Tra staffette inaspettate e promozioni sul campo, la Rete ammiraglia e la Rete “giornalistica” del gruppo si rifanno il look, regalando al pubblico dinamiche tutte da seguire. I palinsesti estivi del daytime di Canale5. La prima notizia riguarda indubbiamente il mattino di Canale5. Come riporta Giuseppe Candela per Dagospia, prepariamoci a salutare, almeno per qualche mese, i volti storici che ci hanno tenuto compagnia durante l’anno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Federica Panicucci sostituita a Mattino5, Francesco Vecchi a Rete4: la nuova estate di Mediaset

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