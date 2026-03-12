Federica Panicucci la triste notizia arrivata in diretta | Per me difficile parlare

Durante una trasmissione televisiva, Federica Panicucci ha annunciato con difficoltà la morte di una persona a lei vicina, commentando che per lei è stato difficile parlare della notizia. La notizia ha sorpreso il pubblico e il mondo dello spettacolo, anche se la stessa conduttrice aveva già parlato pubblicamente negli ultimi mesi della gravità della malattia della persona scomparsa.

La notizia della sua morte ha colto di sorpresa anche il mondo della televisione, nonostante la stessa conduttrice avesse parlato pubblicamente della gravità della sua malattia negli ultimi mesi. A dare l’annuncio in diretta televisiva è stata Federica Panicucci durante la trasmissione Mattino Cinque su Canale 5, in un momento inatteso che ha lasciato visibilmente scossa la presentatrice. La donna in questione combatteva da tempo contro un tumore al pancreas. Nell’ottobre del 2025 aveva deciso di rendere pubblica la diagnosi, raccontando senza filtri le sue condizioni di salute e spiegando anche che si trattava di una malattia incurabile. Nonostante la consapevolezza della gravità della situazione, la sua scomparsa ha comunque colpito profondamente colleghi e pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

