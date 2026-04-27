Sabato 2 maggio, il mercato di via Giotto ad Arezzo sarà il luogo di un evento politico in vista delle elezioni amministrative. A partire dalle 10:30, l’onorevole Giovanni Donzelli sarà presente per sostenere la candidatura di Marcello Comanducci. L’appuntamento si svolgerà durante la giornata di mercato, offrendo l’occasione di incontrare i rappresentanti politici e ascoltare le loro proposte.

Arezzo, 27 aprile 2026 – Sabato 2 maggio, a partire dalle 10:30, il mercato cittadino di via Giotto ad Arezzo ospiterà un momento di confronto politico in vista delle prossime consultazioni amministrative. L’Onorevole Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia, sarà presente tra i banchi del mercato per incontrare i cittadini e c onfermare il pieno sostegno alla candidatura a Sindaco di Marcello Comanducci. L’iniziativa si inserisce nel vivo della campagna elettorale e punta a ristabilire un contatto diretto con il tessuto economico e sociale della città. Il mercato, cuore pulsante della comunità aretina, è stato scelto come luogo simbolo per ascoltare le istanze di commercianti, ambulanti e residenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni, sabato 2 l’onorevole Giovanni Donzelli al mercato cittadino a sostegno di Marcello Comanducci

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