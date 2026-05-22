FdI Area Liberale e Cambiamo Lugo | Riunione sulla ciclopedonale

Nella giornata odierna si è svolta una riunione tra rappresentanti di FdI, Area Liberale e Cambiamo Lugo per discutere del progetto della ciclopedonale. Il percorso prevede di collegare il parco del Loto alla vena del Gesso attraversando diversi punti di interesse, tra cui la chiesa di Zagonara, il Molinetto Piani a Bagnara di Romagna e il Mulino dello Scodellino a Castel Bolognese. La riunione ha coinvolto diverse figure politiche e tecniche incaricate di approfondire i dettagli del progetto.

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Si torna a discutere sul progetto della ciclopedonale che dovrebbe consentire di congiungere il parco del Loto alla vena del Gesso passando da varie tappe fra cui la chiesa di Zagonara, Molinetto Piani a Bagnara di Romagna e Mulino dello Scodellino a Castel Bolognese. Elaborato sulla richiesta espressa da due società ciclistiche del territorio, Pedale Bianco Nero e Atletica Lugo, dal dottor Livio Dalmonte, la proposta di itinerario è stata inoltrata direttamente al sindaco di Lugo, Elena Zannoni che incontrerà la cordata il prossimo 27 maggio per visionare il progetto da lei conosciuto, fino a ora, soltanto a voce. In questo modus operandi, i passaggi da consulta e consiglio comunale sono stati completamente ignorati dai promotori dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - FdI, Area Liberale e Cambiamo Lugo: "Riunione sulla ciclopedonale" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Quando Delmastro (FdI) diceva sulla separazione delle carriere: “Finalmente una giustizia liberale” – Il video(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2025 ARCHIVIO "Vittoria storica e a lungo attesa, che consegnerà per il tramite del sorteggio la vera autonomia e... Degrado in via Fornarina, Alpi (Area Liberale): "Nessun ripristino dell'area dopo il circo"Non solo la "mancanza di manutenzione del verde pubblico", la consigliera faentina Cristina Alpi, capolista di Area Liberale alle prossime... Non posso non notare come, molto curiosamente, spesso chi milita in partiti di area liberale finisce poi per passare con i peggiori reazionari. Strano. x.com FdI, Area Liberale e Cambiamo Lugo: Riunione sulla ciclopedonaleSi torna a discutere sul progetto della ciclopedonale che dovrebbe consentire di congiungere il parco del Loto alla vena del Gesso passando da varie tappe fra cui la chiesa di Zagonara, Molinetto Pian ... ilrestodelcarlino.it L’annuncio di Padovani (Area Liberale): Entro Natale presenterò una nuova listaSi sono presentati insieme ieri al Bar Bellini, il fondatore di Area Liberale Gabriele Padovani e l’ex capogruppo della Lega Andrea Liverani (foto), il quale nei giorni scorsi aveva annunciato ... ilrestodelcarlino.it