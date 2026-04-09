Degrado in via Fornarina Alpi Area Liberale | Nessun ripristino dell' area dopo il circo

In via Fornarina si registra uno stato di degrado, con l'area ancora senza interventi di ripristino dopo l'evento del circo. La consigliera Cristina Alpi, capolista di Area Liberale alle prossime amministrative, ha criticato la decisione di concedere il suolo pubblico per l'attività circense in una zona verde all’interno del centro abitato. La mancanza di manutenzione del verde pubblico viene così affiancata alla questione dell’utilizzo temporaneo di spazi cittadini.

Non solo la "mancanza di manutenzione del verde pubblico", la consigliera faentina Cristina Alpi, capolista di Area Liberale alle prossime amministrative, punta il dito contro la decisione di "concedere suolo pubblico ad un circo in una bella area verde situata in un centro abitato", definendola. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Degrado e rifiuti in piazza Campolo dopo il mercatino: "Così quest'area è invivibile"A distanza di tre settimane dalla prima segnalazione relativa a piazza Campolo, il degrado e la presenza di furgoni rendono invivibile l'area.