Quando Delmastro FdI diceva sulla separazione delle carriere | Finalmente una giustizia liberale – Il video

Il 22 luglio 2025, un video ha mostrato un politico di Fratelli d'Italia che commentava la separazione delle carriere, definendola una vittoria storica e a lungo attesa. Nel filmato si sostiene che questa riforma garantirà l'autonomia e l'indipendenza della magistratura tramite un meccanismo di sorteggio, eliminando l'elezione dei membri laici e togati nel Consiglio superiore della magistratura.

(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2025 ARCHIVIO "Vittoria storica e a lungo attesa, che consegnerà per il tramite del sorteggio la vera autonomia e indipendenza alla magistratura, che non sarà più soggetto all'elezione dei membri laici o dei membri togati nel Csm. Con la separazione delle carriere si dà corpo finalmente alla giustizia liberale che si svolge, in base all'articolo 111, in condizione di parità processuale di fronte a un giudice terzo e imparziale. Una vittoria nel nome di Berlusconi, del centrodestra e di quegli elettori che ci hanno votato anche per riformare la giustizia" così il sottosegretario Delmastro Delle Vedove di Fratelli d'Italia, a margine del flashmob di Fratelli d'Italia per celebrare l'approvazione in prima lettura del Senato. 🔗 Leggi su Open.online

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