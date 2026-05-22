FC 26 SHOWDOWN SERIE A | CHI SCEGLIERE TRA DA CUNHA E TERRACCIANO PER IL DERBY LOMBARDO?

Nel massimo campionato italiano, l’attenzione si concentra su un evento speciale in modalità Ultimate Team, dove è stata introdotta una doppia Sfida Creazione Rosa chiamata “Showdown”. Questa sfida riguarda il confronto tra due portieri, uno della Cremonese e l’altro del Como, entrambi valutati 90 di overall. Il match tra le due squadre lombarde ha attirato l'interesse dei fan, con la sfida che mette a confronto le due scelte principali per il derby lombardo.

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Il massimo campionato italiano si accende su Ultimate Team. EA Sports ha ufficialmente rilasciato una doppia Sfida Creazione Rosa “Showdown” interamente dedicata al caldissimo match di Serie A tra la Cremonese di Filippo Terracciano (90 OVR) e il Como di Lucas Da Cunha (90 OVR). In palio ci sono tre punti fondamentali sul campo e un devastante upgrade di +2 per le statistiche nel tuo club. Scopriamo requisiti, costi e l’analisi per scegliere la carta migliore. Le sfide Showdown continuano a catturare l’attenzione della community, legando a doppio filo i potenziamenti delle carte ai verdetti del campo reale. Sia Lucas Da Cunha che Filippo Terracciano partono da una solidissima base di 90 OVR, ma solo colui che trionferà sul rettangolo verde riceverà il potenziamento massimo, volando a quota 92. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, SHOWDOWN SERIE A: CHI SCEGLIERE TRA DA CUNHA E TERRACCIANO PER IL DERBY LOMBARDO? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento FC 26, SHOWDOWN PLAYOFF CHAMPIONSHIP: CHI SCEGLIERE TRA AIDAN MORRIS E RYAN GILES?EA Sports ha ufficialmente rilasciato una doppia Sfida Creazione Rosa “Showdown” dedicata alla finalissima dei Playoff di EFL Championship per la... Leggi anche: FC 26, SHOWDOWN PLAYOFF LEAGUE ONE: CHI SCEGLIERE TRA LOUIE BARRY E COZIER-DUBERRY? I Punti di Inizio Live di FC26 continueranno con le nuove stagioni dopo la fine di quella attuale? reddit FC 26, SHOWDOWN SCOZZESE: TIERNEY VS SHANKLAND, CHI OTTERRÀ IL +2?Il cuore della Scozia batte su Ultimate Team. EA Sports ha rilasciato due nuove Sfide Creazione Rosa Showdown che mettono di fronte Kieran Tierney e Lawrence ... imiglioridififa.com FC 26, SHOWDOWN LALIGA: GURUZETA VS FER LÓPEZ, CHI SI PRENDERÀ IL +2?Il campionato spagnolo si infiamma su Ultimate Team. EA Sports ha rilasciato le Sfide Creazione Rosa Showdown dedicate a Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) e ... imiglioridififa.com