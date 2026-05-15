FC 26 SHOWDOWN LALIGA | GURUZETA VS FER LÓPEZ CHI SI PRENDERÀ IL +2?

Il campionato spagnolo di calcio ha acceso l’interesse degli appassionati anche nel mondo virtuale di Ultimate Team, dove si sono svolte le Sfide Creazione Rosa Showdown. L’evento mette a confronto le performance di due calciatori, Gorka Guruzeta e Fer López, con l’obiettivo di determinare chi si aggiudicherà il bonus di +2 punti. La sfida tra i due giocatori si inserisce in un contesto di grande attenzione per le dinamiche del campionato spagnolo, riproposte attraverso il videogioco di EA Sports.

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Il campionato spagnolo si infiamma su Ultimate Team. EA Sports ha rilasciato le Sfide Creazione Rosa Showdown dedicate a Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) e Fer López (Celta Vigo). Con un potenziamento di +2 OVR in palio per la vittoria, queste carte possono trasformarsi in elementi d’élite per la tua squadra. Ecco l’analisi dei due talenti. Il sistema Showdown mette di fronte la potenza del centravanti basco e la classe cristallina del trequartista galiziano. Entrambe le carte partono da un solido 90 OVR, ma il potenziale upgrade al 92 le renderebbe competitive anche contro i TOTS più blasonati. Hai pochissimo tempo: la sfida scade tra meno di 2 giorni. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, SHOWDOWN LALIGA: GURUZETA VS FER LÓPEZ, CHI SI PRENDERÀ IL +2? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: FC 26, SHOWDOWN LIGUE 1: MERLIN VS TRAORÈ, CHI SI PRENDERÀ IL +2? FC 26 SBC Showdown: Galatasaray vs Liverpool – Chi si prenderà il boost?In occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League (con il Galatasaray in vantaggio per 1-0 dopo l’andata ad Istanbul), EA ha... FC 26, UFFICIALE IL TOTS LALIGA: DOMINIO REAL-BARÇA E IL DEBUTTO DI MBAPPÉÈ il momento che ogni appassionato di Ultimate Team aspettava. EA SPORTS FC™ ha svelato ufficialmente il Team of the Season de LaLiga, celebrando le stelle ... imiglioridififa.com