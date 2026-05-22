FC 26 PERFEZIONE RAFFINATA | L’EVO COMPATIBILE SOLO DA APP NEL SEGNO DI LEWANDOWSKI polished perfection

EA Sports ha annunciato il lancio di “Perfezione raffinata”, un’ultima evoluzione gratuita dedicata al mondo del calcio virtuale. La novità si concentra su una notte memorabile, quella in cui un calciatore ha segnato cinque gol in meno di dieci minuti nel 2015. La nuova modalità è accessibile esclusivamente tramite l’app e si ispira alla carriera di Lewandowski. La campagna si concentra sulla rappresentazione di questa prestazione straordinaria, senza altri dettagli sui contenuti specifici.

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