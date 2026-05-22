FC 26 PERFEZIONE RAFFINATA | L’EVO COMPATIBILE SOLO DA APP NEL SEGNO DI LEWANDOWSKI polished perfection
EA Sports ha annunciato il lancio di “Perfezione raffinata”, un’ultima evoluzione gratuita dedicata al mondo del calcio virtuale. La novità si concentra su una notte memorabile, quella in cui un calciatore ha segnato cinque gol in meno di dieci minuti nel 2015. La nuova modalità è accessibile esclusivamente tramite l’app e si ispira alla carriera di Lewandowski. La campagna si concentra sulla rappresentazione di questa prestazione straordinaria, senza altri dettagli sui contenuti specifici.
Un tributo a una notte leggendaria. EA Sports ha ufficialmente rilasciato “Perfezione raffinata”, una nuova Evoluzione totalmente gratuita che celebra l’incredibile record di Robert Lewandowski (5 gol in 9 minuti nel 2015). La particolarità? Si tratta di un “Allenamento intensivo” completabile in appena 60 minuti, ma attivabile esclusivamente tramite applicazione. Analizziamo requisiti, vincoli e statistiche. Nelle dinamiche di Ultimate Team, le Evoluzioni rapide rappresentano una manna dal cielo per aggiornare i propri attaccanti senza dover affrontare lunghe sessioni di partite. Questa specifica sfida punta a trasformare un centravanti o un trequartista tecnico in un finalizzatore spietato, regalando un upgrade massiccio sotto porta e l’ambitissimo traguardo delle 5 stelle di piede debole. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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