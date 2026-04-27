FC 26 INTERCETTO DECISIVO | L’EVO CHE TRASFORMA IL TUO MEDIANO IN UN RADAR UMANO the interceptor

EA Sports ha lanciato una nuova evoluzione chiamata “Intercetto decisivo” che mira a migliorare le capacità difensive dei giocatori, in particolare nel ruolo del mediano. Questa novità si concentra sulla capacità di leggere il gioco e anticipare le mosse avversarie, trasformando il mediano in una sorta di radar umano. L’obiettivo è rafforzare la fase difensiva, andando oltre i semplici contrasti e puntando sull’intuito.

La difesa non è fatta solo di contrasti, ma soprattutto di intuito. Con la nuova Evoluzione “Intercetto decisivo”, EA Sports ti permette di potenziare i tuoi specialisti della lettura del gioco. Tre slot disponibili per creare una diga insuperabile. Ecco come sfruttarla. Il meta di FC 26 richiede giocatori capaci di sporcare le linee di passaggio avversarie, e la nuova Evoluzione “Intercetto decisivo” fa esattamente questo. Con un focus mirato sulla fase di non possesso e sulla ripartenza immediata, questa EVO è il tassello mancante per chi vuole un centrocampo o una difesa capaci di ribaltare l’azione in un battito di ciglia. Il Potere della Lettura: Intercetto+.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, “INTERCETTO DECISIVO”: L’EVO CHE TRASFORMA IL TUO MEDIANO IN UN RADAR UMANO (the interceptor) Nuove EVOLUZIONI CHE TIRO! e IL MEGLIO DEL MEGLIO su FC 26: chi EVOLVERE Notizie correlate Leggi anche: FC 26 Evo ‘Imperatrice dell’area’: boost +15 OVR e Finalizzazione 93! Trasforma il tuo attaccante in una macchina da gol (Empress of the box) Evo ‘Arretramento’: trasforma il tuo mediano in un difensore d’élite con boost +25 in difesa e fisico! (Dropping Deep)EA Sports ha rilasciato un’Evoluzione mirata a chi cerca maggiore solidità e intelligenza tattica nella propria linea difensiva.