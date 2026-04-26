EA Sports ha annunciato l’uscita di una nuova evoluzione per il gioco, chiamata “L’Innovatrice”. Questa modifica permette ai terzini di trasformarsi in giocatori con una valutazione complessiva di 91 OVR, ispirata alle caratteristiche delle stelle della nazionale inglese. La novità mira a migliorare le prestazioni dei terzini moderni, che non sono più solo difensori, ma anche protagonisti nella fase offensiva.

Il terzino moderno non deve solo difendere, deve dominare la fascia. Con la nuova Evoluzione “L’Innovatrice”, EA Sports offre un upgrade massiccio per i TD, ispirato al pedigree vincente delle stelle della nazionale inglese. Ecco come creare un esterno difensivo d’élite con pochi crediti. Se la vostra fascia destra ha bisogno di una scossa, “L’Innovatrice” è la risposta. Questa Evoluzione, disponibile per soli 30.000 crediti (o 300 FC Points), è un vero e proprio laboratorio tattico: prende un terzino destro standard e gli conferisce abilità da regista aggiunto e una solidità difensiva senza precedenti, portando la valutazione generale fino a un potenziale 91 OVR.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, ARRIVA “L’INNOVATRICE”: TRASFORMA IL TUO TD IN UNA LEONESSA DA 91 OVR (The Trailblazer)

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FC 26 Evo ‘Protagonista a tutto campo’: boost +60 in difesa e fisico! Crea il tuo esterno totale da 88 OVRQuesta Evoluzione è progettata per trasformare un esterno d’attacco (ED/ES) in un giocatore capace di dominare ogni centimetro del campo.