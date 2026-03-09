Tecnologia ricerca ed export trainano Axial Fans

L'azienda Axial Fans si distingue nel settore grazie alla sua capacità di innovare e adattarsi alle esigenze del mercato. La sua attività si concentra su tecnologia avanzata, ricerca continua e esportazioni, contribuendo a rafforzare la sua presenza internazionale. La combinazione di esperienza consolidata e attenzione alle evoluzioni del settore permette all’azienda di mantenere una posizione di rilievo nel comparto.

INNOVAZIONE, continua attenzione a ciò che avviene nel mercato e una tecnologia forte di esperienza e storia. Sono questi gli elementi vincenti per Axial Fans International, società nata nel 1936 a due passi da Milano. Oggi a guidarla, come ceo, c'è Francesco Racheli, manager di lunga esperienza nel settore. Racheli, ci racconta che cosa fa Axial Fans International? "Come dice il nostro nome, noi siamo una società che produce ventilatori assiali, axial fans. Questi non sono da immaginare come le ventole che si usano sulla scrivania quando fa caldo d'estate, ma come dei ventilatori anche molto grandi, che possono raggiungere i 12 metri di diametro, equivalenti a un edificio di 3-4 piani.