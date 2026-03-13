Quindici persone sono state indagate dopo un’indagine dei Carabinieri del Noe di Campobasso che ha scoperto lo smaltimento illegale di rifiuti tra le regioni del Molise, Puglia, Campania e Abruzzo. L’operazione ha portato al sequestro di diverse aree e mezzi impiegati nel traffico illecito, mentre le indagini sono ancora in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri del Noe di Campobasso hanno concluso una inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo molisano e hanno eseguito le notifiche di avviso conclusione indagini preliminari a carico di diciassette persone, ritenute responsabili a vario titolo del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Si trattava, in particolare, di imballaggi in legno, in vetro e in materiali misti, rifiuti da demolizioni, carta e cartone, per un quantitativo complessivo stimato in quasi 1.700 tonnellate. Le indagini hanno consentito di accertare nei confronti degli indagati ripetute condotte illecite, tra il 2022 e 2024, per il trattamento e la gestione dei rifiuti da parte di una società che opera nell’area del basso Molise. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rifiuti smaltiti illegalmente tra Molise, Puglia, Campania e Abruzzo: 17 persone indagate

