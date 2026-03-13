Rifiuti smaltiti illegalmente tra Molise Puglia Campania e Abruzzo | 17 persone indagate

Da anteprima24.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quindici persone sono state indagate dopo un’indagine dei Carabinieri del Noe di Campobasso che ha scoperto lo smaltimento illegale di rifiuti tra le regioni del Molise, Puglia, Campania e Abruzzo. L’operazione ha portato al sequestro di diverse aree e mezzi impiegati nel traffico illecito, mentre le indagini sono ancora in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri del Noe di Campobasso hanno concluso una inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo molisano e hanno eseguito le notifiche di avviso conclusione indagini preliminari a carico di diciassette persone, ritenute responsabili a vario titolo del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Si trattava, in particolare, di imballaggi in legno, in vetro e in materiali misti, rifiuti da demolizioni, carta e cartone, per un quantitativo complessivo stimato in quasi 1.700 tonnellate. Le indagini hanno consentito di accertare nei confronti degli indagati ripetute condotte illecite, tra il 2022 e 2024, per il trattamento e la gestione dei rifiuti da parte di una società che opera nell’area del basso Molise. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

rifiuti smaltiti illegalmente tra molise puglia campania e abruzzo 17 persone indagate
© Anteprima24.it - Rifiuti smaltiti illegalmente tra Molise, Puglia, Campania e Abruzzo: 17 persone indagate

Articoli correlati

Rifiuti speciali smaltiti illegalmente, maxi blitz dei carabinieri in Campania: 12 misure cautelariÈ scattato nelle prime ore di oggi, giovedì 29 gennaio, un importante blitz dei carabinieri contro lo smaltimento illecito di rifiuti speciali in...

Santanché e il turismo: “Molise, Campania Puglia e Abruzzo ora sono attrattive in questo periodo”Il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, è intervenuto nel corso di Non Stop News, su RTL 102.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rifiuti smaltiti

Temi più discussi: Traffico illecito di rifiuti e disastro ambientale nella Terra dei Fuochi: confisca da 205 milioni (anche fra Calabria e Lazio); Smaltimento illegale di quasi 300mila tonnellate di rifiuti, il Comune di Cerignola si costituisce parte civile; Scoperta azienda che smaltiva rifiuti illegalmente. Trovati anche lavoratori in 'nero' | FOTO; Rifiuti gestiti illegalmente e lavoratori in nero: sequestrata azienda nel Casertano.

RIFIUTI CERIGNOLA Smaltimento illegale di quasi 300mila tonnellate di rifiuti, il Comune di Cerignola si costituisce parte civileLa giunta Bonito autorizza l’incarico a un legale esterno nel procedimento penale legato allo smaltimento illegale di quasi 300mila tonnellate di rifiuti. statoquotidiano.it

Traffico illecito di rifiuti e disastro ambientale nella Terra dei Fuochi: confisca da 205 milioni (anche fra Calabria e Lazio)Un provvedimento che arriva dopo anni di indagini e una condanna definitiva per disastro ambientale per smaltimento illegale di rifiuti. greenme.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.