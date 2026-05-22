Famiglia del bosco Pillon | Nessuna iscrizione dei bambini per il prossimo anno scolastico

Da chietitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda della famiglia del bosco, che da diversi mesi occupa le prime pagine di cronaca, si arricchisce di un nuovo episodio. Pochi giorni fa, un rappresentante della famiglia ha comunicato ufficialmente che nessun bambino della famiglia sarà iscritto alla scuola per il prossimo anno scolastico. Questa decisione si inserisce nel contesto di un caso che ha suscitato numerosi interventi e discussioni pubbliche, senza che siano ancora state trovate soluzioni definitive.

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Nuovo capitolo nella vicenda della cosiddetta "famiglia del bosco", il caso che da mesi continua a far discutere e a richiamare l'attenzione nazionale. A intervenire è l'avvocato Simone Pillon, che assiste i coniugi Trevallion Birmingham, parlando della situazione dei tre figli della coppia."Non. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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