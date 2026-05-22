Famiglia del bosco Pillon | Nessuna iscrizione dei bambini per il prossimo anno scolastico
La vicenda della famiglia del bosco, che da diversi mesi occupa le prime pagine di cronaca, si arricchisce di un nuovo episodio. Pochi giorni fa, un rappresentante della famiglia ha comunicato ufficialmente che nessun bambino della famiglia sarà iscritto alla scuola per il prossimo anno scolastico. Questa decisione si inserisce nel contesto di un caso che ha suscitato numerosi interventi e discussioni pubbliche, senza che siano ancora state trovate soluzioni definitive.
Nuovo capitolo nella vicenda della cosiddetta "famiglia del bosco", il caso che da mesi continua a far discutere e a richiamare l'attenzione nazionale. A intervenire è l'avvocato Simone Pillon, che assiste i coniugi Trevallion Birmingham, parlando della situazione dei tre figli della coppia."Non. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Sullo stesso argomento
Famiglia nel bosco, l'avvocato Simone Pillon in visita alla casa famiglia di Vasto dove si trovano da 6 mesi i tre bambiniNella mattinata di domani (martedì 19 maggio), alle ore 11, l'avvocato Simone Pillon, legale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, tornerà in...
Famiglia del bosco, nuova casa pronta: Pillon punta al ritorno dei figliChieti - I genitori si spostano nell’abitazione comunale di Palmoli mentre la difesa deposita una controperizia e chiede una soluzione condivisa per...
Contro-consulenza di 300 pagine e 15 criticità: Pillon contesta la CTU sulla famiglia del bosco. facebook
Famiglia del bosco, Brambilla in visita dai bambini (con peluche). Il legale Pillon: La perizia è inadeguata x.com
Domanda riguardo la famiglia del bosco e cambio di avvocato reddit
Famiglia nel bosco, l'avvocato Pillon: Genitori disponibili a percorso di supporto parentaleIl legale ha ultimato la conoscenza con i professionisti coinvolti nella vicenda, incontrando i responsabili del servizio sociale e l'équipe di neuropsichiatria infantile ... chietitoday.it
Famiglia nel bosco, i giudici dell’Aquila chiamano in causa il Csm: Dica se l’ispezione del Ministero è legittimaScontro istituzionale sulla vicenda giudiziaria che riguarda i coniugi Trevallion. La presidente del Tribunale per i minorenni scrive al Consiglio Superiore della Magistratura. L’Anm: Rischio di inte ... quotidiano.net