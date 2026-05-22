Dopo un lungo periodo di attesa, una famiglia ha potuto finalmente riabbracciare la madre, che si trovava in un'area boschiva insieme ai figli. La donna ha incontrato i bambini, che le hanno chiesto quando torneranno a casa con gli animali. Nel frattempo, la famiglia sta completando le operazioni di trasferimento nella nuova abitazione fornita dal comune di Palmoli, dove si trovano con il marito. La situazione si è sbloccata dopo un intervento che ha permesso il ricongiungimento familiare.

In attesa del tanto agognato ricongiungimento familiare, e con in corso le operazioni di trasferimento insieme al marito Nathan nella casa messa loro a disposizione dal comune di Palmoli, mamma Catherine è riuscita finalmente a incontrare i suoi bambini. La donna, che stando a quanto riferito da persone vicine alla famiglia avrebbe riacquistato un po’ più di fiducia circa la buona riuscita della complessa vicenda legale dopo l’arrivo di Simone Pillon in qualità di nuovo avvocato, ha riabbracciato i bimbi e ha potuto intrattenersi e parlare con loro, anche se la visita è avvenuta al di fuori della casa famiglia di Vasto nella quale i piccoli sono ospitati da circa sei mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, i bimbi alla mamma: “Quando torniamo a casa con i nostri animali?”

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La famiglia nel bosco, allontani dalla mamma: nuova struttura per i bimbi

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