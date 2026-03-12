Famiglia nel bosco mamma allontanata da casa famiglia | Uno dei bimbi rifiuta di mangiare

Una famiglia vive nel bosco e sta affrontando un provvedimento di allontanamento della madre dalla casa famiglia. Secondo quanto riferito, uno dei bambini della famiglia si rifiuta di mangiare perché non vede la mamma con sé. La situazione coinvolge più di un bambino e si concentra sulla reazione di uno di loro a questa separazione. La vicenda è stata riportata da fonti di agenzie di stampa.

(Adnkronos) – Uno dei piccoli Trevallion rifiuta il cibo, perché non c'è la mamma. E' quanto starebbe succedendo ai bimbi della famiglia nel bosco. Secondo fonti vicine alla famiglia, uno dei bambini che dal 20 novembre scorso si trovano nella casa famiglia di Vasto (Chieti), ha deciso da oggi di non mangiare perché mamma Catherine.