famiglia nel bosco sit in davanti alla casa famiglia con cartelli e giochi per i bimbi

Una famiglia si è riunita davanti a una casa famiglia di Palmoli, in provincia di Chieti, per un sit-in pacifico. I partecipanti hanno portato cartelli e giochi per i bambini, con lo scopo di chiedere che i minori tornino a vivere con i genitori e di denunciare presunti abusi. Un Tricolore con scritte è stato steso lungo il guardrail di fronte alla struttura.

‘I bambini a casa con i loro genitori e stop agli abusi sui minori’. Sono i messaggi comparsi su un Tricolore steso lungo il guardrail di fronte alla casa famiglia che ospita i figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia della “ famiglia nel bosco ” di Palmoli (Chieti). La mobilitazione odierna è stata organizzata dal Comitato #DifesaMinori che ha promosso una fiaccolata davanti alla struttura d’accoglienza raccogliendo l’adesione di diverse associazioni e movimenti politici nazionali. La tensione attorno al caso è aumentata in seguito all’ordinanza del Tribunale che ieri ha disposto l’allontanamento d’urgenza della madre. Molte persone si sono radunate nell’area per esprimere solidarietà ai genitori e hanno portato in dono giocattoli e orsacchiotti destinati ai piccoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

