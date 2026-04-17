Una foto di archivio mostra la presidente del Consiglio con un giovane amico, ma sui social media è stata condivisa con intenti ingannevoli. La stessa immagine è stata usata per diffondere notizie false e manipolare la percezione pubblica. Nessun collegamento tra la figura nella foto e eventi o dichiarazioni recenti della politica attuale. La diffusione di questa immagine ha generato discussioni online senza basi verificabili.

Un’immagine d’archivio che ritrae la presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme a un giovane amico è stata strumentalizzata sui social media per diffondere una narrazione completamente falsa. Alcuni profili hanno sostenuto che l’uomo nella foto sarebbe il padre della leader, scatenando una reazione immediata da parte di Marco Squarta, europarlamentare di Fratelli d’Italia, che ha denunciato l’assurdità di tale ricostruzione digitale. La ricostruzione del falso e la verità di Marco Squarta. L’equivoco nasce dalla diffusione di uno scatto risalente a circa vent’anni fa, in cui appare Marco Squarta accanto alla premier. La tesi propagata...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fake news su Meloni: la verità sulla foto con l’europarlamentare

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