Il cantautore nato nel 2002 ha iniziato a scrivere musica durante l’adolescenza, proprio mentre affrontava grandi cambiamenti come il trasferimento e la conclusione delle scuole superiori. Nel corso degli anni ha prodotto un disco ispirato da un tentativo di dare senso a una relazione ormai conclusa. Con l’aumento delle piattaforme di streaming, i numeri derivanti dagli ascolti sono diventati figure tangibili, accompagnando i concerti dal vivo e segnando un passaggio importante nella sua carriera musicale.

Oggi ha ventitré anni, un disco che ha costruito pezzo per pezzo attorno a una relazione finita, e una platea di persone che, ai suoi primi club show, hanno smesso di essere numerini su uno schermo e sono diventate facce vere. E lui sta ancora cercando di metabolizzarlo. portami a ballare in primavera è stata ascoltata quasi tre milioni di volte. Questo se lo aspettava? «Veramente? No, per niente. Sicuramente avevo capito che quella canzone avesse qualcosa di speciale, perché sintetizza esattamente sperimentazione e pop insieme. Ma aspettative zero, non ne metto mai sulla mia musica. Ho festeggiato per i diecimila stream nello stesso modo in cui festeggio per il milione». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - faccianuvola: «Il Covid è arrivato quando avevo 18 anni, proprio nell’età in cui finisci le superiori, ti trasferisci e cambia tutto. «Questo disco nasce dal tentativo di salvare una relazione»

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