Lorella Cuccarini riflette su un dolore personale legato alla perdita di un bambino, descrivendo il sentimento come un vuoto profondo. Ricorda anche di aver sentito fin dall’inizio un senso di familiarità nell’ambiente di lavoro, riferendosi alla sua esperienza come insegnante e protagonista del talent show trasmesso su Canale5, dove è presente da sei anni. La cantante e ballerina condivide le sue sensazioni senza entrare in dettagli specifici sulla sua carriera o sulla produzione.

Dall’intesa con Maria De Filippi al dolore più intimo, passando per il lavoro e la famiglia: la conduttrice si racconta a Chi “Ho subito avuto la sensazione di essere entrata a far parte di un ambiente che era già un po’ famiglia”, racconta Lorella Cuccarini a Chi a proposito della prima volta ad Amici, ora che si trova tra i protagonisti del talent di Canale5 per il sesto anno. Con Maria De Filippi “c’è una grande intesa. E poi lei. Vediamo, Maria ha una parola e quella parola cade nel silenzio e fa rumore”, con Veronica Peparini, con la quale è in squadra, condivide una storia simile: “(.) entrambe abbiamo quattro figli, di cui due gemelli, e la stessa anca, la sinistra, che ci fa male. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Avevo perso un bambino, è stato un dolore immenso. Quando nella vita ti sembra di avere tanto, tutto, non hai proprio niente. Il mio nome? Dovevo chiamarmi Foscarina”: parla Lorella Cuccarini

Verissimo, Lorella Cuccarini: "Non hai bisogno di sminuire""Quando sei convinta del talento, non hai bisogno di sminuire gli allievi, a differenza di ciò che fanno gli altri": Lorella Cuccarini lo ha detto...

Lorella Cuccarini, chi è il marito Silvio Testi, cosa fa nella vita e il loro periodo di crisiSilvio Capitta, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Silvio Testi, grazie al suo mentore Sergio Bardotti, entra in contatto con tante personalità...

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Si parla di: Lorella Cuccarini, la dieta: Mangio cinque volte al giorno e dormo almeno sette ore. I due piatti base; Lorella Cuccarini e la nuova stoccata agli altri prof di Amici: Quando sei convinta del talento non hai bisogno di sminuire gli allievi.