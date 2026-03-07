Taranto | condotta discriminatoria nei confronti di una dipendente sentenza nei confronti dell’Asl Primo grado

A Taranto, un tribunale ha condannato l’Asl per aver tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di una dipendente. La decisione riguarda un procedimento di primo grado e si basa su un comportamento ritenuto ingiusto nei confronti della lavoratrice. La vicenda ha attirato l’attenzione nel settore del pubblico impiego, suscitando discussioni su pratiche e diritti sul posto di lavoro.

Di seguito il comunicato: Una sentenza destinata a far discutere nel panorama del pubblico impiego arriva dalla sezione Lavoro del Tribunale di Taranto, con la quale il giudice Maria Leone ha riconosciuto la natura discriminatoria della condotta tenuta dalla ASL Taranto nei confronti di una dipendente, penalizzata economicamente a causa del congedo di maternità. La pronuncia, emessa il 5 marzo 2026, riguarda il caso di un’ operatrice socio-sanitaria dell’azienda ionica la quale, dopo essere stata posta in interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza e aver successivamente fruito del congedo obbligatorio di maternità, si era vista attribuire una scheda di valutazione della performance che la dichiarava “non valutabile” per l’intero anno, in ragione dell’assenza dovuta alla maternità. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

