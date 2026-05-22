Fabregas accusa l'Inter | Messaggi a Nico Paz per un anno ma non giocherà lì Zanetti porti rispetto
Durante la conferenza stampa prima della partita tra Cremonese e Como, Cesc Fabregas ha commentato alcune questioni riguardanti Nico Paz. Ha affermato di aver inviato messaggi a Paz per un anno, ma ha precisato che il giocatore non giocherà nella sua squadra. Fabregas ha anche chiesto a Zanetti di mostrare rispetto nei confronti di Paz. La discussione si è concentrata sulle dinamiche di mercato e sui rapporti tra i vari attori coinvolti.
Cesc Fabregas nella conferenza pre Cremonese-Como, ultima di giornata di campionato che potrebbe regalare un posto Champions, ha parlato anche di Nico Paz. Lanciando una frecciata diretta all'Inter e al suo Vice Presidente Zanetti, rei di aver corteggiato il giocatore per tutta la stagione: "L'unico che può deciderne il destino è il Real Madrid". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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