Fabregas accusa l'Inter | Messaggi a Nico Paz per un anno ma non giocherà lì Zanetti porti rispetto

Durante la conferenza stampa prima della partita tra Cremonese e Como, Cesc Fabregas ha commentato alcune questioni riguardanti Nico Paz. Ha affermato di aver inviato messaggi a Paz per un anno, ma ha precisato che il giocatore non giocherà nella sua squadra. Fabregas ha anche chiesto a Zanetti di mostrare rispetto nei confronti di Paz. La discussione si è concentrata sulle dinamiche di mercato e sui rapporti tra i vari attori coinvolti.

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