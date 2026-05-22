Nella conferenza stampa di domani, il tecnico dei lariani ha parlato del futuro di Nico Paz, affermando che non giocherà all’Inter e sottolineando l’importanza del rispetto. Ha anche espresso il desiderio di conquistare la Champions League. Durante l'incontro con i giornalisti, sono state toccate anche le parole di Zanetti, che aveva commentato la situazione del giocatore. Fabregas ha risposto chiaramente, evidenziando che le decisioni sul futuro di Paz sono definitive.

La conferenza stampa di Cesc Fabregas alla vigilia di Cremonese Como: le parole del tecnico dei lariani sul futuro di Nico Paz. La conferenza stampa di Cesc Fabregas alla vigilia di Cremonese Como, match valevole per la 38^ e ultima giornata di Serie A 202526. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano LE PAROLE DI ZANETTI SU NICO PAZ? – « Zanetti carriera incredibile, conosce dinamiche e so come lavora Inter. Nico è un giocatore del Como al 50%, ma è nostro. L’unico club che può dire qualcosa è Real Madrid. Zanetti non lavora per Real Madrid o Como, bisogna rispettare i club. Per tutta la stagione ci sono state foto, messaggi e altro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fabregas in conferenza stampa: «Voglio la Champions! Le parole di Zanetti sul futuro di Nico Paz? Serve rispetto, non giocherà all’Inter!»

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