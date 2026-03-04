Conferenza stampa Fabregas post Como Inter | Fischi a Bastoni? Cose di tifoseria per mettere pressione vi spiego la scelta di Nico Paz da punta

Dopo la partita tra Como e Inter, il tecnico dei lariani ha tenuto una conferenza stampa in cui ha commentato il pareggio e le scelte fatte. Ha spiegato la decisione di inserire Nico Paz come punta e ha parlato dei fischi rivolti a Bastoni, attribuendoli a comportamenti della tifoseria per esercitare pressione. Le sue parole sono state riportate in modo diretto e senza interpretazioni.

ANALISI – « Proviamo sempre ad andare di partita in partita, ma stavolta ci sono 180' da gestire. Le due squadre si sono rispettate abbastanza, in una partita molto tattica. Noi abbiamo avuto tre opportunità, loro hanno avuto il palo, in un'occasione anche un po' fortunata perché non voleva calciare ». CRESCITA CONTRO LE BIG – « Contro Milan, Juve e stasera abbiamo avuto può occasioni di loro, per cui devo essere orgoglioso di quello che sta facendo la squadra.

