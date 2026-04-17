Nico Paz ha commentato la stagione del Como, affermando che sta andando meglio di quanto si aspettassero. Ha parlato anche del suo possibile futuro, menzionando il prossimo mercato e una possibile opportunità di trasferimento all’Inter. Il giocatore ha condiviso le proprie impressioni senza approfondire dettagli contrattuali o ufficializzazioni. La sua opinione si è concentrata esclusivamente sui risultati ottenuti finora e sulle ipotesi di mercato.

di Angelo Ciarletta Nico Paz ha parlato della stagione attuale del Como, del suo suo futuro in vista del prossimo mercato e della suggestione di un trasferimento all’Inter. Nico Paz ha rilasciato un’intervista a Sportmediaset. Di seguito le parole del talento argentino del Como.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! LA STAGIONE DEL COMO DI FABREGAS – « Stiamo facendo una buona stagione, onestamente non ce l’aspettavamo così bella, ma l’incredibile lavoro svolto ci sta premiando e penso che lo meritiamo. Fabregas è stato il fattore più importante.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nico Paz rivela: «Stiamo facendo una buona stagione, non ce l’aspettavamo così bella». Le parole sul suo futuro e sull’ipotesi Inter

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