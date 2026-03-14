In Cina, le Mercedes continuano a mostrare una netta superiorità, con Russell che vince la sprint race e Antonelli che conquista la pole position, diventando il più giovane di sempre. La Ferrari si piazza terza e quarta, mentre le Mercedes consolidano la loro posizione in un mondiale che sembra già aver scelto il favorito. La gara si svolge sotto gli occhi di appassionati e addetti ai lavori, con le vetture che si avvicinano alle ultime fasi della stagione.

Le Mercedes confermano anche in Cina quanto di buono fatto vedere in Australia: le due frecce argentee iniziano a spaventare in un mondiale che sembra aver già scelto il suo favorito. Kimi Antonelli, il giovanissimo pilota italiano della Mercedes, conquista la sua prima pole position in carriera e diventerà il più giovane pilota della storia della Formula 1 a partire per primo in griglia domani. È La giornata si apre con la sprint race sul circuito di Shangai: vince George Russell su Mercedes, ma le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton finiscono subito alle spalle del vincitore. Antonelli sbaglia la partenza e sconta una penalità per un contatto con la Red Bull di Isack Hadjar e finisce quinto, tra le due Mclaren di Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente quarto e sesto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gp di Cina F1, le Mercedes dominano: la sprint race va a Russell, Antonelli in pole. È il più giovane di sempre. Ferrari terza e quarta

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