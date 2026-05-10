F1 Ferrari prepara l’aggiornamento motore grazie all’ADUO cosa e quando cambierà

La FIA ha aggiornato le scadenze dell’Analisi di Verifica dell’Unità Motrice (ADUO) per la stagione 2026, precisando le date entro cui i costruttori devono completare le ispezioni tecniche e le verifiche sui motori. La modifica delle tempistiche riguarda direttamente le aziende che sviluppano e producono i motori di Formula 1, tra cui la Ferrari, che si prepara a introdurre un aggiornamento motore in vista della prossima stagione.

La FIA ha ridefinito le scadenze dell’ADUO per la stagione 2026, stabilendo le tempistiche esatte per il lavoro dei motoristi. La Ferrari ha ora una finestra precisa per risolvere i problemi della sua power unit e rilanciare le proprie ambizioni iridate. Il primo periodo di analisi termina ufficialmente alla quinta gara stagionale, ovvero dopo il prossimo Gran Premio del Canada, che farà da vero e proprio spartiacque per l’assegnazione degli aiuti ai motoristi. Le valutazioni successive sono state fissate dopo l’undicesima tappa in Ungheria e dopo la diciottesima in Messico. Ma cosa è l’ADUO? Il meccanismo di compensazione interviene quando un motore endotermico accusa un deficit di potenza rispetto all’unità più performante in griglia.🔗 Leggi su Sportface.it

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Ecco la VERA SVOLTA della stagione FERRARI! Il NUOVO MOTORE arriva grazie all'ADUO!

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