F1 oggi in tv GP Miami 2026 | orari FP1 e Sprint Qualifying programma streaming differita TV8

Venerdì 1° maggio inizia il fine settimana del Gran Premio di Miami, seconda tappa del campionato mondiale di Formula 1 2026. La giornata prevede le sessioni di prove libere 1 e la Sprint Qualifying, con orari trasmessi in diretta streaming e in differita su TV8. La gara si corre sul circuito cittadino e rappresenta un momento importante per la classifica stagionale.

Venerdì 1° maggio prenderà il via il week end del GP di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1. Messa alle spalle una lunga pausa di cinque settimane per via della cancellazione dei GP del Bahrain e dell’Arabia Saudita a causa delle tensioni geopolitiche, il Circus torna in scena sul tracciato della Florida. Un circuito particolare, ricavato attorno alla zona dell’ Hard Rock Stadium, che richiederà tanta capacità di adattamento a piloti e team. LA DIRETTA LIVE DI PROVE LIBERE E QUALIFICHE SPRINT DI F1 ALLE 18.00 E ALLE 22.30 Sarà un week end molto particolare per la presenza della Sprint Race, la seconda del 2026. Ci sarà un significativo cambio nello schedule già a partire da oggi.🔗 Leggi su Oasport.it

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È FINALMENTEEEE RACE WEEEKKKKKK Venerdì 1 maggio Prove Libere 1: ore 18:00 Sprint Qualifying: ore 22:30 Sabato 2 maggio Sprint Race: ore 18:00 Qualifiche: ore 22:00 Domenica 3 maggio Gara: ore 22:00 #motorpaddock365 #F1 #MiamiGP - facebook.com facebook