F1 oggi in tv GP Miami 2026 | orari FP1 e Sprint Qualifying programma streaming

Venerdì 1° maggio inizia il fine settimana del Gran Premio di Miami, valida come tappa del Mondiale 2026 di Formula 1. La giornata prevede le prime sessioni di prove libere e la Sprint Qualifying, con orari e programma specifici trasmessi in diretta streaming e in televisione. Gli appassionati potranno seguire le attività in pista e gli sviluppi della gara attraverso i canali dedicati, con aggiornamenti in tempo reale.

Venerdì 1° maggio prenderà il via il week end del GP di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1. Messa alle spalle una lunga pausa di cinque settimane per via della cancellazione dei GP del Bahrain e dell’Arabia Saudita a causa delle tensioni geopolitiche, il Circus torna in scena sul tracciato della Florida. Un circuito particolare, ricavato attorno alla zona dell’ Hard Rock Stadium, che richiederà tanta capacità di adattamento a piloti e team. Sarà un week end molto particolare per la presenza della Sprint Race, la seconda del 2026. Ci sarà un significativo cambio nello schedule già a partire da oggi. Assisteremo a un’unica sessione di prove libere, che precederà la Sprint Qualifying, ovvero il time-attack che determinerà la griglia di partenza della Sprint di domani.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Miami 2026: orari FP1 e Sprint Qualifying, programma, streaming Notizie correlate F1, GP Miami 2026: programma, orari, tv, streamingDopo una pausa più lunga del previsto, il Mondiale di Formula 1 è pronto a riaccendere i motori. F1 in tv, GP Cina 2026: orari sprint e qualifiche sabato 14 marzo, programma, streamingSabato 14 marzo, seconda giornata del fine-settimana del GP della Cina, seconda tappa del Mondiale 2026 di F1. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: F1 GP Miami: gli orari del weekend, dove vedere Sprint e gara in Tv e streaming; F1, il circus vola negli Usa per il GP Miami: orari Sprint Race e gara; Formula 1 2026: Gp Miami, orari tv e diretta streaming; Orari TV GP Miami 2026: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - Formula 1. F1 oggi in tv, GP Miami 2026: orari FP1 e Sprint Qualifying, programma, streamingVenerdì 1° maggio prenderà il via il week end del GP di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1. Messa alle spalle una lunga pausa di cinque settimane per ... oasport.it È FINALMENTEEEE RACE WEEEKKKKKK Venerdì 1 maggio Prove Libere 1: ore 18:00 Sprint Qualifying: ore 22:30 Sabato 2 maggio Sprint Race: ore 18:00 Qualifiche: ore 22:00 Domenica 3 maggio Gara: ore 22:00 #motorpaddock365 #F1 #MiamiGP - facebook.com facebook