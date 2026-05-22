F1 Lando Norris | Pista diversa da Miami bisogna partire subito con il piede giusto

Lando Norris ha dichiarato che la pista del GP del Canada è diversa da quella di Miami e che è fondamentale partire subito con il piede giusto. La McLaren, dopo un inizio difficile, punta a confermare i progressi ottenuti durante il precedente appuntamento e si presenta al circuito di Montréal con l’obiettivo di continuare la buona fase. La gara si terrà questo fine settimana e rappresenta la quinta tappa del Campionato mondiale di Formula 1 2026.

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