Lando Norris ha dichiarato che la squadra crede negli aggiornamenti portati sulla vettura, anche se il weekend Sprint renderà difficile valutare i miglioramenti. La McLaren sarà uno dei team più seguiti durante il Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del campionato di Formula 1 2026, che si disputa presso il circuito allestito intorno all’Hard Rock Stadium. La competizione si preannuncia intensa e ricca di sfide tecniche e strategiche.

La McLaren sarà senza dubbio uno degli osservati speciali al GP di Miami, quarto atto del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo weekend presso il circuito costruito attorno all’Hard Rock Stadium. Il Team Papaya infatti porterà l’atteso pacchetto di nuovi aggiornamenti che, secondo molto insider, potrebbero avvicinare Lando Norris ed Oscar Piastri alla Mercedes e alla Ferrari. Tuttavia il detentore del titolo ha cercato di frenare gli entusiasmi nel classico media day allestito nella giornata di giovedì, spiegando nel dettaglio le migliorie notate nelle sua vettura rimanendo però guardingo sui possibili effetti sulla breve distanza. “ Non è detto che portino subito un grande guadagno – ha precisato Norris – Nella nostra storia abbiamo avuto tant i aggiornamenti che hanno funzionato, quindi vogliamo crederci.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Lando Norris: “Aggiornamenti? Ci crediamo, ma con il weekend Sprint non sarà facile”

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