F1 Lando Norris | Non sono ancora a mio agio c’è da lavorare

Durante il Gran Premio del Gippone, terza tappa del Mondiale 2026 di Formula 1, Lando Norris si è classificato in quinta posizione. Dopo la gara, il pilota ha dichiarato di non sentirsi ancora a suo agio con la vettura e ha affermato che c’è ancora lavoro da fare per migliorare le sue prestazioni. La gara si è svolta sul circuito di Suzuka.

Lando Norris si è dovuto accontentare di un piazzamento in quinta posizione in occasione del GP del Gippone, terza tappa del Mondiale 2026 di Formula 1 andato in scena questo weekend presso l’iconico tracciato di Suzuka. Continua il periodo non eccezionale per il detentore del titolo, ancora a secco di podi in questo avvio di stagione. Nello specifico il pilota McLaren ha dovuto cedere il passo ad Andrea Kimi Antonelli, trionfatore a bordo della sua Mercedes davanti alla papaya di Oscar Piastri ed alla Ferrari di Charles Leclerc. Quarto posto invece per il compagno di squadra dell’italiano, George Russell. Una volta arrivato in zona mista,... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris: “Non sono ancora a mio agio, c’è da lavorare” Articoli correlati Leggi anche: F1, Lando Norris: “Siamo ancora la terza forza in campo, serve tempo per migliorare” Leggi anche: F1, Lando Norris: “Vogliamo una base migliore di quella attuale, da quest’anno serve un approccio diverso” Approfondimenti e contenuti su Lando Norris Temi più discussi: F1, Lando Norris: Non abbiamo fatto i giri necessari, ma abbiamo imparato qualcosa; Problemi sulla McLaren di Norris, inizia in ritardo le FP2; F1 | McLaren, il doppio KO in Cina dovuto alla batteria: quella di Norris non è riutilizzabile; Norris: Ti fa male al cuore rallentare così tanto, Suzuka non mi diverte più. F1, Lando Norris: Non abbiamo fatto i giri necessari, ma abbiamo imparato qualcosaUn venerdì tutto sommato positivo per Lando Norris. Il detentore del titolo si è infatti attestato in top 4 in entrambe le prove libere valide per il GP ... oasport.it Seguono le dichiarazioni di Lando Norris dopo le qualifiche del GP Giappone 2026 di F1Considerate le circostanze e un weekend a chilometraggio ridotto, Lando Norris può essere soddisfatto in parte del quinto posto nelle qualifiche del GP del Giappone. Il campione del mondo in carica ha ... p300.it Lando Norris ha ottenuto il quinto tempo nelle qualifiche del Giappone mancando la seconda fila per soli quattro millesimi. - facebook.com facebook RISULTATI FP1 1 George Russell 2 Kimi Antonelli 3 Lando Norris 4 Oscar Piastri 5 Charles Leclerc #JapaneseGP #F1 x.com