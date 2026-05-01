F1 GP Miami oggi prove libere e qualifiche sprint in diretta | orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming Ferrari in pista con Hamilton e Leclerc

Oggi si svolgono le prove libere e le qualifiche sprint del GP Miami di Formula 1 2026. Le sessioni sono trasmesse in diretta su TV8 e Sky, con aggiornamenti sui tempi e le posizioni in tempo reale sia in televisione che in streaming. La Ferrari scende in pista con i piloti Hamilton e Leclerc, mentre si attendono i risultati delle sessioni di oggi.

La diretta del GP Miami della Formula 1 2026, in pista oggi per le prove libere e le qualifiche sprint: aggiornamenti live su pole, tempi e risultati.🔗 Leggi su Fanpage.it

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