F1 GP Miami oggi qualifiche e gara sprint | Norris in pole orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming

Oggi si svolgono a Miami le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio di Formula 1. Lando Norris ha ottenuto la pole position nella gara breve in programma alle 18:00. Le qualifiche sono previste invece alle 22:00. Le prove e la sprint saranno trasmesse in diretta su TV8 e Sky, con possibilità di visione anche in streaming.

Le qualifiche e la gara sprint del GP Miami di Formula 1: Lando Norris in pole nella mini gara in programma alle 18:00, alle 22:00 le qualifiche. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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