F1 Miami | debutta il nuovo regolamento! Analisi tecnica con Piola e Maglienti

La Formula 1 torna in pista con il GP di Miami 2026, il primo evento del mondiale dopo le modifiche regolamentari approvate quest’anno. Le nuove norme sono state introdotte per migliorare la sicurezza dei piloti e per modificare le strategie durante le qualifiche e le gare. La gara rappresenta l’esordio di queste revisioni tecniche, che hanno coinvolto diversi aspetti delle vetture e delle procedure di corsa. Per approfondire le novità, sono stati coinvolti esperti di analisi tecnica.

La Formula 1 torna finalmente in pista con il GP di Miami 2026, primo appuntamento del mondiale dopo l’introduzione delle revisioni regolamentari pensate per aumentare la sicurezza dei piloti e offrire maggiore tranquillità nella gestione delle strategie in qualifica ed in gara. Con l’analisi tecnica di Giorgio Piola e Biagio Maglienti scopriamo nel dettaglio cosa è stato modificato dal regolamento FIA e quali novità sono già emerse nel paddock durante questo giovedì di gara a Miami. Dalle soluzioni tecniche viste ai box alle possibili conseguenze sulle strategie dei team, analizziamo tutti i temi più caldi del weekend americano di Formula 1. Conduce in studio Luca Preti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 Miami: debutta il nuovo regolamento! Analisi tecnica con Piola e Maglienti F1 Miami: debutta il nuovo regolamento! Analisi tecnica con Piola e Maglienti Notizie correlate Leggi anche: FIA e sicurezza F1: cosa cambierà dopo Suzuka? Analisi tecnica con Piola e Maglienti Qualifica GP Suzuka: analisi tecnica insieme a Giorgio Piola e Biagio MaglientiSport e divisa: Ottaviano Iuliano racconta tra emozioni e disciplina la vita dell’atleta militare. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: F1 | Ferrari: a Miami debutta l'ala Macarena con le evoluzioni provate a Monza; Regna il giallo e i rimandi alla bandiera USA: ecco le livree speciali per il GP di Miami; Audi RS 5 debutta in Formula 1 al GP di Miami; Formula 1 | McLaren al GP di Miami: debutta l’evoluzione della MCL40. F1 oggi in tv, GP Miami 2026: orari FP1 e Sprint Qualifying, programma, streaming, differita TV8Venerdì 1° maggio prenderà il via il week end del GP di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1. Messa alle spalle una lunga pausa di cinque settimane per ... oasport.it La F1 riparte dopo una lunga pausa con il GP di Miami tra novità tecniche e la Sprint RaceDopo 33 giorni, finalmente, tornerà in scena la Formula Uno. Ci eravamo lasciati con il Gran Premio del Giappone di Suzuka del 29 marzo e oggi, venerdì ... oasport.it Nuove norme in qualifica e in gara a Miami: meno saving, più velocità. McLaren e Ferrari sfidano la Mercedes - facebook.com facebook F1, George Russell verso il GP di Miami: “Il cambio di regolamento Penso sia ridicolo…” - x.com