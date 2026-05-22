f1 2026 diretta esclusiva gran premio canada sky sport now sprint live anche su tv8

Il Gran Premio del Canada di Formula 1 2026 sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport e sulla piattaforma streaming NOW. La copertura inizierà con le qualifiche e proseguirà con la sprint e la gara, tutte raccontate da Carlo Vanzini. La corsa si svolgerà a Montréal e sarà visibile anche in diretta su TV8 attraverso la modalità sprint. L’evento si svolge nel circuito cittadino di Montréal, noto per le sue curve e le sfide tecniche.

Il GP del Canada di F1 2026 arriva su Sky e NOW: diretta da Montréal con qualifiche, sprint e gara raccontate da Carlo Vanzini. In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1 e NTT Indycar Series. F1 A MONTRÉAL – Da giovedì 21 a domenica 24 maggio, appuntamento in diretta esclusiva con il quinto appuntamento del mondiale 2026 di F1, il Gran Premio del Canada,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Si parte giovedì alle 19.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì l’unica sessione di prove libere del weekend sarà alle 19.30, con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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