f1 2026 diretta esclusiva gran premio cina sky sport now sprint live anche su tv8

Il Gran Premio di Cina 2026 sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport e NOW, includendo prove, qualifiche, Sprint e la gara. La programmazione prevede anche approfondimenti tecnici e analisi dei protagonisti. Il weekend di motori vedrà anche le competizioni di WRC e NTT Indycar Series, disponibili in streaming e su canali televisivi. La copertura completa si svolgerà su Sky e in streaming su NOW.

Gran Premio di Cina 2026 in diretta esclusiva su Sky Sport e NOW: prove, qualifiche, Sprint e gara con approfondimenti tecnici e analisi dei protagonisti In arrivo un nuovo weekend di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con le gare di F1, del WRC e dell’NTT Indycar Series. F1 IN CINA – Da giovedì 12 a domenica 15 marzo, appuntamento in diretta esclusiva con il secondo appuntamento della stagione2026 di F1, il Gran Premio di. su Digital-News.it Gran Premio di Cina 2026 in diretta esclusiva su Sky Sport e NOW: prove, qualifiche, Sprint e gara con approfondimenti tecnici e analisi dei protagonisti. In arrivo un nuovo weekend di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con le gare di F1, del WRC e dell’ NTT Indycar Series. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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