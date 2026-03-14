Arrivano gli ecovandali nei poster satira di Extinction Rebellion | c' è anche Dipiazza

A Trieste sono comparsi sui muri poster satirici di Extinction Rebellion che raffigurano diverse facce di personaggi, tra cui una nota figura locale. Questi manifesti sono stati notati nelle strade della città e sono stati definiti dagli autori come

“Per le strade di Trieste sono comparse le facce di strani personaggi, li chiamano gli "ecovandali"”. Così Extinction Rebellion introduce la nuova forma di protesta ambientalista: dei poster, affissi in giro per Trieste nei giorni scorsi, che ritraggono in stile caricaturale diverse personalità della politica, tra cui il sindaco Roberto Dipiazza. Il primo cittadino viene disegnato con uniforme nera in compagnia del ministro Matteo Salvini, con la cabinovia sullo sfondo, “un'opera - sostengono gli attivisti - di discutibile utilità per la popolazione locale e di forte impatto ambientale”. Compaiono nei manifesti anche Meloni, Musumeci e Pichetto Fratin. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Articoli correlati "Ecovandali", Giorgia Meloni con un manganello sui muri di Torino: la nuova provocazione di Extinction RebellionCosì la presidente del Consiglio è apparsa su diversi manifesti affissi per le vie del centro, vestita da poliziotto e con un manganello in mano,... Sanremo, attivisti di Extinction Rebellion irrompono sul blu carpet: “Emergenza sociale”Gli attivisti hanno preso di mira i main sponsor della manifestazione ma sono stati fermati in pochi minuti dalla sicurezza Invasione a Sanremo da... Contenuti utili per approfondire Extinction Rebellion Argomenti discussi: Trieste, blitz di Extinction Rebellion: manifesti Ecovandali con i volti di Meloni, Salvini e Dipiazza. Arrivano gli ecovandali nei poster satira di Extinction Rebellion: c'è anche DipiazzaNei manifesti affissi in alcune zone della città ci sono diverse personalità della politica, tra cui il sindaco Roberto Dipiazza. Il primo cittadino viene disegnato con uniforme nera in compagnia del ... triesteprima.it Trieste, blitz di Extinction Rebellion: manifesti Ecovandali con i volti di Meloni, Salvini e DipiazzaRisveglio insolito per le strade del centro cittadino triestino. La scorsa notte, gli attivisti di Extinction Rebellion (XR) Trieste hanno messo in atto un'azione di protesta coordina-ta, tappezzando ... triestecafe.it