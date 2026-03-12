Officine Maccaferri investe in nuovo stabilimento produttivo in South Carolina

Officine Maccaferri ha annunciato l’apertura di un nuovo stabilimento in South Carolina, investendo in Synteen Technical Fabrics Inc. L’azienda intende aumentare la produzione negli Stati Uniti attraverso questo progetto. La scelta di questa località rientra nell’obiettivo di espandere la propria capacità produttiva nel paese. L’investimento è stato comunicato ufficialmente e riguarda la realizzazione di una nuova struttura industriale.

A un anno dall'acquisizione di Synteen, Maccaferri rafforza la propria piattaforma industriale in Nord America per supportare la crescita di lungo periodo nella regione. Officine Maccaferri amplierà la propria presenza produttiva negli Stati Uniti grazie ad un investimento significativo in Synteen Technical Fabrics Inc. volto allo sviluppo di un nuovo impianto di produzione multi-tecnologico a Fort Lawn, in South Carolina. Il progetto rappresenta una tappa strategica nel rafforzamento della piattaforma produttiva del Gruppo in Nord America e consolida il suo impegno a lungo termine nella produzione locale, generando al contempo un significativo impatto economico per la comunità locale e il territorio circostante.