A Premariacco, è stato avviato un nuovo polo industriale con un investimento di 20 milioni di euro. L’intervento prevede la creazione di un complesso dedicato alle attività produttive, con l’obiettivo di ampliare la capacità operativa dell’area. L’opera coinvolge diverse strutture e infrastrutture, con un’attenzione particolare alle tecnologie di sostenibilità energetica. La realizzazione del progetto dovrebbe avere ripercussioni sul mercato del lavoro locale, con nuove assunzioni previste durante le fasi di costruzione e avvio delle attività.

? Domande chiave Come farà il nuovo polo a garantire la sostenibilità energetica?. Quali impatti avrà questo investimento sul mercato del lavoro locale?. Perché la formazione di nuovi tecnici è vitale per l'azienda?. Come influirà la nuova infrastruttura sui flussi logistici regionali?.? In Breve Azienda con 160 dipendenti e fatturato 2025 pari a 20 milioni di euro.. Sito sostenibile che copre il 97 per cento dei consumi con fonti rinnovabili.. Gestione tecnica autorizzata per ben 64 marchi diversi di mezzi pesanti.. Evoluzione societaria iniziata nel 2010 con la fusione di imprese locali storiche.. L’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del nuovo polo Officine FVG a Premariacco, segnando l’apertura della sesta sede dell’azienda dedicata alla manutenzione di mezzi pesanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Officine FVG a Premariacco: nasce il nuovo polo da 20 milioni di euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Maxi restauro da 8,5 milioni di euro: nasce il nuovo polo sanitario integratoSono stati ultimati i lavori di consolidamento e di miglioramento strutturale della parte storica di Villa Borselli a Bondeno e delle maniche di...

Leggi anche: Demolizione per l'asilo di Villanova, nasce un nuovo polo scolastico da 7,5 milioni di euro

Finanze: Regione, a Premariacco la sesta sede di Officine FVGInaugurato il nuovo stabilimento: 20 milioni di fatturato nel 2025, oltre 160 dipendenti e il 97% dell'energia da fonti rinnovabili Udine, 18 mag - La sesta sede di Officine FVG ... ilgazzettino.it

Notizie dalla GiuntaInaugurato il nuovo stabilimento: 20 milioni di fatturato nel 2025, oltre 160 dipendenti e il 97% dell'energia da fonti rinnovabili Udine, 18 mag - La sesta sede di Officine FVG inaugurata oggi a Prem ... regione.fvg.it