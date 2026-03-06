Il caso Ruby torna ancora a processo | per 22 imputati si discuterà di corruzione in atti giudiziari con il rischio prescrizione

Il processo sul caso Ruby riprende dopo quasi 16 anni con 22 imputati coinvolti. Si discuterà di corruzione in atti giudiziari, mentre il rischio di prescrizione si fa sentire. La vicenda torna a essere al centro dell’attenzione legale, con le udienze che si svolgeranno nei prossimi mesi. Nessuna conclusione è ancora stata raggiunta, e le procedure sono ancora in corso.

Sembra un déjà-vu, ma non lo è, il caso Ruby torna in un’aula di giustizia dopo quasi 16 anni con un rischio prescrizione incombente. È stato fissato per il 28 maggio, davanti alla seconda sezione penale della Corte d’Appello di Milano, il nuovo processo d’appello sul caso Ruby ter a carico di 22 imputati, tra cui Karima El Mahroug – l’allora ragazzina di 17 anni spacciata per nipote del defunto presidente egiziano Moubarak – e le le giovani donne ospiti delle cene eleganti, organizzate dall’allora premier Silvio Berlusconi, e l’ex legale di Ruby e con al centro l’accusa di corruzione in atti giudiziari. Imputati che nel febbraio 2023 erano stati tutti assolti, il leader di Forza Italia compreso (poi morto il 23 giugno successivo), dal Tribunale di Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

