La cricca dei falsi invalidi cala la prescrizione sull' associazione | oltre 30 accuse fuori dal processo
Una recente inchiesta della guardia di finanza riguarda un gruppo di 33 persone coinvolte in frodi ai danni dell’Inps attraverso falsi certificati di invalidità. Tra gli indagati ci sono avvocati, medici, funzionari pubblici e titolari di patronati. La prescrizione di molte accuse si è verificata, portando fuori dal processo un numero significativo di imputati. La vicenda si conclude con la caduta di alcune accuse legate all’associazione coinvolta nelle attività illecite.
Cala la prescrizione su numerose accuse nel processo a carico di 33 persone - tra cui avvocati, medici, funzionari pubblici e titolari di patronati - coinvolte in una maxi inchiesta della guardia di finanza sulle truffe ai danni dell’Inps con falsi certificati di invalidità.Il collegio presieduto. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Sullo stesso argomento
'Sistema Savoia', cala la prescrizione sull'ex sindaco Marino nel processo sugli appalti per i rifiutiSentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per l’ex sindaco di Caserta Carlo Marino, Nicola Mottola, Pasquale Vitale, Marcello...
Firme false per la lista elettorale, arriva il colpo di spugna: cala la prescrizione sul processoColpo di spugna nel processo sulle firme false per la presentazione della lista “Orgoglio Marcianise” che sostenne la candidatura a sindaco di...