La cricca dei falsi invalidi cala la prescrizione sull' associazione | oltre 30 accuse fuori dal processo

Una recente inchiesta della guardia di finanza riguarda un gruppo di 33 persone coinvolte in frodi ai danni dell’Inps attraverso falsi certificati di invalidità. Tra gli indagati ci sono avvocati, medici, funzionari pubblici e titolari di patronati. La prescrizione di molte accuse si è verificata, portando fuori dal processo un numero significativo di imputati. La vicenda si conclude con la caduta di alcune accuse legate all’associazione coinvolta nelle attività illecite.

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