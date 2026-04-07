Perché i dati aggiornati sull’inquinamento dell’aria a Napoli parlano di eccesso di biossidi di azoto

Negli ultimi tempi sono stati pubblicati dati aggiornati sull’inquinamento dell’aria a Napoli, che mostrano un livello superiore alla norma di biossidi di azoto. La città è nota da decenni per avere tra i peggiori indicatori sanitari in Italia, con un’incidenza elevata di tumori e malattie cardiovascolari acute, molte delle quali sono associate a fattori ambientali e di inquinamento. I dati evidenziano un problema persistente legato all’inquinamento atmosferico.

Napoli da molti decenni è la metropoli italiana con i peggiori dati sanitari non solo per il cancro, specie per forme con patogenesi chiaramente legata ad inquinamento (polmone, mesoteliomi, rene, vescica, colangiocarcinomi, mammella, ecc) ma anche per patologie cardiovascolari acute. Tutti fanno finta di ignorare i dati ufficiali, che pure vengono prodotti senza particolari studi ma che nessuno semplicemente rielabora e rende pubblici. Nei primi tre mesi del 2026 molte città italiane hanno già registrato numerosi giorni con concentrazioni di inquinanti superiori alle soglie di riferimento. Napoli continua a registrare un eccesso dei... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Perché i dati aggiornati sull’inquinamento dell’aria a Napoli parlano di eccesso di biossidi di azoto Napoli e Palermo unite in un gemellaggio mortale: perché noi medici per l’ambiente denunciamo i biossidi d’azotoIn occasione della presentazione al Gambrinus del libro Sipario siciliano, alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’autore Giuseppe... I nuovi dati sull'inquinamento dell'aria a Venezia e nelle altre cittàI dati nel nuovo report “Mal'aria di città”, a cura di Legambiente, confermano un miglioramento della qualità dell'aria nel Veneto, ma il quadro non... Argomenti più discussi: I conti delle big/1 Da maggio i controlli sulle perdite. Ecco i casi più a rischio: Como, Napoli, Roma e Juve; Posti docenti e ATA disponibili dopo i pensionamenti 2026: gli elenchi provinciali [IN AGGIORNAMENTO]; Domenico Caliendo, l'avvocato: Se nella cartella ci sono dati falsi perchè sono al vaglio dei periti?; Focolaio di Epatite A a Napoli, 41 ricoverati e 3 nuovi accessi al pronto soccorso del Cotugno. NAPOLI DA RECORD Flussi turistici eccezionali e servizi potenziati - facebook.com facebook Senza Pellegrino, ma con Bernabé: nasce il Parma anti-Napoli x.com