A Cannes nel 2026, le vie della Costa Azzurra si animano con visitatori e celebrità che passeggiano tra le strade assolate. Tra le presenze più fotografate, una figura femminile sfila in un abito bianco e indossa grandi occhiali, attirando l’attenzione dei presenti. La città si prepara ad accogliere eventi di rilievo, mentre il red carpet del Palais des Festivals resta uno dei momenti più attesi. La combinazione di glamour e vita quotidiana rende questa località un punto di riferimento per l’estate.

Il bello di Cannes non si vive esclusivamente sul red carpet del Palais des Festivals, ma anche — e soprattutto — per le strade baciate dal sole della Costa Azzurra. Spesso è proprio sulla Croisette che si tengono le vere lezioni di stile e a confermarcelo questa volta è Eva Longoria la quale, intercettata dai fotografi alla sua uscita dal celebre Hotel Martinez, ha letteralmente paralizzato il traffico grazie ad un look da giorno che profumava di estate, lusso e pura attitude da diva. Inutile dirlo: è già tendenza per la calda stagione che verrà. Eva Longoria, l’abito minimal sulla Croisette che ha fatto impazzire tutti. Cannes 2026: per la sua sfilata off-duty sotto il sole della Costa Azzurra, Eva Longoria ha messo da parte i lustrini da red carpet per abbracciare in cambio uno stile minimalista davvero super sensuale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Eva Longoria, white dress e maxi occhiali a Cannes 2026

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