Eurozona – La Spagna cresce il triplo dell’Italia

Da gbt-magazine.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In base alle ultime stime ufficiali, la crescita economica dei paesi dell’Eurozona mostra differenze evidenti. La Spagna ha registrato un incremento del prodotto interno lordo che triplica quello dell’Italia, che si è fermata dopo il calo provocato dalla pandemia. L’Italia si trova all’ultimo posto tra i 27 Stati membri dell’Unione Europea, mentre la Spagna ha continuato a svilupparsi nel periodo recente. Le cifre ufficiali confermano questa disparità tra i due paesi.

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L’Europa rivede le stime e condanna l’Italia, ultima tra i 27 Paesi. Mentre l’Italia si è fermata dopo lo shock pandemico, la  Spagna  ha continuato a crescere. Da decenni che l’Europa non viveva un periodo così  teso, complesso e sfortunato. La non risoluzione del conflitto in Iran e la conseguente chiusura dello  stretto di Hormuz, sta avendo ripercussioni economiche severe. Il cui impatto è ancora difficile da valutare e i prossimi mesi  saranno decisivi  per capire se la situazione potrà ulteriormente peggiorare. Nel frattempo, la  Commissione  ha rivisto al ribasso le stime di crescita dell’Eurozona. Nessuno peggio d ell’Italia. I dati parlano chiaro: come riporta TGCom24 sebbene il peggioramento previsto dalla Commissione sia generale,  il prossimo anno il debito pubblico dell’Italia raggiungerà un valore pari al 139,8% del PIL. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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