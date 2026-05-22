In base alle ultime stime ufficiali, la crescita economica dei paesi dell’Eurozona mostra differenze evidenti. La Spagna ha registrato un incremento del prodotto interno lordo che triplica quello dell’Italia, che si è fermata dopo il calo provocato dalla pandemia. L’Italia si trova all’ultimo posto tra i 27 Stati membri dell’Unione Europea, mentre la Spagna ha continuato a svilupparsi nel periodo recente. Le cifre ufficiali confermano questa disparità tra i due paesi.

L’Europa rivede le stime e condanna l’Italia, ultima tra i 27 Paesi. Mentre l’Italia si è fermata dopo lo shock pandemico, la Spagna ha continuato a crescere. Da decenni che l’Europa non viveva un periodo così teso, complesso e sfortunato. La non risoluzione del conflitto in Iran e la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz, sta avendo ripercussioni economiche severe. Il cui impatto è ancora difficile da valutare e i prossimi mesi saranno decisivi per capire se la situazione potrà ulteriormente peggiorare. Nel frattempo, la Commissione ha rivisto al ribasso le stime di crescita dell’Eurozona. Nessuno peggio d ell’Italia. I dati parlano chiaro: come riporta TGCom24 sebbene il peggioramento previsto dalla Commissione sia generale, il prossimo anno il debito pubblico dell’Italia raggiungerà un valore pari al 139,8% del PIL. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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